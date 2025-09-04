Иноагент Латынина: По одну сторону фронта будет богатый исторический язык, по другую – его диалект
Нынешними темпами противостояние может затянуться, однако неизбежно конфликт закончится внутренней катастрофой на Украине.
Об этом в интервью признанному СМИ-иноагентом Republic заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Поскольку Путин не собирается проводить масштабной мобилизации и перенапрягать Россию, что приведёт к внутреннему недовольству, то самый вероятный сценарий – тот самый трагический сценарий, который нельзя остановить, как нельзя остановить сползающую с горы лавину.
Он заключается в том, что две стороны будут очень медленно перемалывать друг друга до тех пор, пока Украина не треснет и до тех пор, пока бунты против ТЦК не начнутся или фронт не рухнет. Или не произойдёт каких-то достаточно серьёзных подвижек, которые приведут к катастрофе внутри Украины», – сказала Латынина.
«Там, где пройдёт линия боевого соприкосновения, там пройдёт граница между русским и украинским языком. С востока население будет говорить на том языке, на котором оно говорило последние 100-300 лет. Это богатый язык с богатой историей, на котором представители этого южнорусского населения всегда писали знаменитые книги, вели государственную деятельность и т.д.
А с другой стороны ЛБС, учитывая позицию Европы и нынешних украинских властей, это будет украинский язык, который ещё до прихода большевиков к власти в XX веке считался диалектом русского языка. Точно так же, как баварский считался диалектом немецкого языка», – добавила иноагент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: