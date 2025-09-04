Иноагент Латынина: По одну сторону фронта будет богатый исторический язык, по другую – его диалект

Нынешними темпами противостояние может затянуться, однако неизбежно конфликт закончится внутренней катастрофой на Украине.

Об этом в интервью признанному СМИ-иноагентом Republic заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поскольку Путин не собирается проводить масштабной мобилизации и перенапрягать Россию, что приведёт к внутреннему недовольству, то самый вероятный сценарий – тот самый трагический сценарий, который нельзя остановить, как нельзя остановить сползающую с горы лавину.

Он заключается в том, что две стороны будут очень медленно перемалывать друг друга до тех пор, пока Украина не треснет и до тех пор, пока бунты против ТЦК не начнутся или фронт не рухнет. Или не произойдёт каких-то достаточно серьёзных подвижек, которые приведут к катастрофе внутри Украины», – сказала Латынина.