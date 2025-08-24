Иноагент Латынина предложила Зеленскому выбирать между Парижем и Львовом

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский не подпишет никакого договора с Россией.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский не может подписать никакое соглашение с Путиным, поскольку оно немедленно будет стоить ему президентского поста. Это минус демократии, когда демократический лидер вынужден принимать краткосрочные решения ради лайков. Он вынужден принимать решения, которые оставляют его у власти, потому что иначе – все, конец. Соответственно, пока война продолжается, Зеленский находится у власти», – сказала Латынина.

Она прогнозирует, что Зеленский либо станет президентом Галичины, либо сбежит из страны

«Даже если фронт рухнет, после этого можно быть гордым изгнанником где-нибудь в парижском университете и учить о том, как демократии побеждать, будущих студентов.

Во-вторых, всегда останется Западная Украина, которую Путин совершенно точно не будет оккупировать, она ему на дух не сдалась», – подытожила Латынина.