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На Украине катастрофически не хватает личного состава, способного вести бои в городах. Кроме того, ВСУшники не обучены сражаться в застройке так, как умеют русские.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание на ухудшающееся для ВСУ положение дел в Константиновке, отметив, что в других потерянных Украиной городах ситуация развивалась примерно по такому же сценарию – проникновение малых групп, а затем взятие под контроль населенного пункта. Она спросила, почему ВСУ не меняют тактику, которая оказывается для них проигрышной.

Сначала Черный пожаловался на «огромное преимущество противника в личном составе», но далее все же признал, что дело отнюдь не только в этом.

«У них отлаженная тактика какая-то по захвату зданий, CQB [Close Quarters Battle, зачистка помещений и ведение боя в ограниченном пространстве], отработки. Это уже спецподготовка. Чистка зданий и работа в городских условиях – это уже не полевые условия, когда перебежать куда-то, какие-то посадки. У нас мало личного состава, который подготовлен работать в CQB», – сказал инструктор.

Он говорит, что ВСУ отрабатывали тактику городских боев и ранее на полигонах, но она была далеко не рабочей.