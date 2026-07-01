В отличие от европейцев, руководство России проводит ответственную политику, поскольку осознаёт, что ситуация находится на грани Третьей Мировой.

Об этом в интервью американскому телеведущему, бывшему соратнику Дональда Трампа ТакеруКарлсону заявил Виктор Бут, который в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за продажу оружия, но позже освобожденный по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе иногда думают, что сдержанность нашего руководства — это слабость. Но посмотрите, что происходит в мире. Мы действительно сейчас очень близки к полномасштабной Третьей мировой войне в самой горячей фазе, когда не будет никаких перерывов, чтобы её остановить…

Мы всё ещё находимся в том равновесном состоянии, когда одно неверное движение европейцев, которое, как вы понимаете, заключается в поощрении украинцев, может привести к тому, что они нападут на Россию.

Это может вызвать реакцию, при которой России придётся применить всю свою мощь, чтобы остановить их. А это, в свою очередь, может привести к непредсказуемой реакции. И мы очень быстро можем дойти до обмена ядерными ударами. И тогда, знаете, никто не знает, что останется от человечества.

Лично мне кажется, что мы потеряли поколение ответственных политиков, особенно в Европе. Пока мы с вами разговариваем, на наших глазах происходит переход к диктатуре. И это не просто диктатура в каждой стране, как это было перед Второй мировой войной, а двойная диктатура. Многие из них, по сути непопулярны, но они всё равно цепляются за власть, манипулируя результатами выборов… А ещё есть брюссельская бюрократия или диктатура, которая, по сути, политически лишает все эти страны суверенитета», – заявил Бут.