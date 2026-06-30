Испанский канал: Путину приходится иметь дело с ещё более коварным врагом, нежели был у Сталина

Михаил Рябов.  
30.06.2026 16:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


В нынешнем противостоянии с Западом российскому руководству следует вспомнить уроки внешней политики Иосифа Сталина.

Об этом на испаноязычном канале Ucraniando рассуждает обозреватель Лиза Вукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В нынешнем противостоянии с Западом российскому руководству следует вспомнить уроки внешней политики Иосифа Сталина....

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Автор полагает, что Сталин «совершил монументальный стратегический подвиг: не допустил столкновения России с единым Западом».

«Заставив западные державы сражаться друг с другом или распылять свои ресурсы, удалось нейтрализовать способность этих центров силы уничтожить российское государство», – сказала Вукович.

По ее мнению, всё актуально сейчас, когда наблюдается «попытка изолировать и измотать Россию посредством затяжных конфликтов и скоординированных санкций».

Вукович уверена, что Украина – марионеточное образование западных глобалистов.

«Государство является лишь корпоративным фасадом. Чиновники и олигархи – не более чем менеджеры, распоряжающиеся ресурсами в интересах внешних сил и принимающие стратегические решения не в своих столицах, а в посольствах гегемонистских держав», – сказала она.

Вукович предостерегает, что на этот раз план врагов России куда более коварен, чем в XX веке:

«Цель – не конвенциональная военная победа, а истощение государственного потенциала России. План состоял в создании войны на измор, которая заставила бы Россию разбиться о фортификации, подготовленные годами, и понести огромные людские и экономические потери. Одновременно предполагалось, что внутренние финансовые институты, ориентированные на наднациональное управление, будут саботировать экономику изнутри, создавая народное недовольство, которое оправдало бы смену режима и последующую фрагментацию российской территории на множество слабых и управляемых республик».

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English version :: Читать на английском Испанский канал: Путину приходится иметь дело с ещё более коварным врагом, нежели был у Сталина

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