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В нынешнем противостоянии с Западом российскому руководству следует вспомнить уроки внешней политики Иосифа Сталина.

Об этом на испаноязычном канале Ucraniando рассуждает обозреватель Лиза Вукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор полагает, что Сталин «совершил монументальный стратегический подвиг: не допустил столкновения России с единым Западом».

«Заставив западные державы сражаться друг с другом или распылять свои ресурсы, удалось нейтрализовать способность этих центров силы уничтожить российское государство», – сказала Вукович.

По ее мнению, всё актуально сейчас, когда наблюдается «попытка изолировать и измотать Россию посредством затяжных конфликтов и скоординированных санкций».

Вукович уверена, что Украина – марионеточное образование западных глобалистов.

«Государство является лишь корпоративным фасадом. Чиновники и олигархи – не более чем менеджеры, распоряжающиеся ресурсами в интересах внешних сил и принимающие стратегические решения не в своих столицах, а в посольствах гегемонистских держав», – сказала она.

Вукович предостерегает, что на этот раз план врагов России куда более коварен, чем в XX веке: