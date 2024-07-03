Истерика одесских нацистов: «За мову хотели выбить трезубец на лбу»

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…но есть и хорошие новости! Наконец не из серии «все пропало».

Видите ли, все давно в курсе, что оккупировавшие Одессу нацисты каждый день (буквально каждый день!) продуцируют новости а-ля «Патриоты заставили сепара извиниться на камеру за…». Далее, как правило, следует «за русский язык».

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Действительно, патриоты ходят стаями, получают гранты и поддержку вооруженного террористического государства, дабы сражаться с русскоязычными во всех сферах, и складывается впечатление, что города уже не осталось. НО! Все это они творят на публику, самоутверждаются, якобы издеваются над «Рашкой», и чтобы «вате неповадно было». Ликуют, на их стороне сила, пока они победили…

И тут я вдруг обнаруживаю, какие настроения царят в их ареале на самом деле. И… честно говоря, волосы встают дыбом от того… как им на самом деле страшно.

Итак, все началось с «крика души» в соцсетях отморози и предводителя описанного контингента Демьяна Ганула.

Он поведал, как шел мимо малолеток, отдыхающих возле неких авто, «из которых на весь двор неслась российская музыка». В общем, по свидетельству ублюдка, он вырубил музыку и прочитал малолеткам лекцию «о преступлениях россиян».

«По факту это дети, которые из-за ватных уйобков-родителей и преимущественно таких же учителей не получили должного воспитания. На третьем году войны у них почему-то кумиры — русские. В каком таком пузыре они живут, что не слышат, как падают российские ракеты? Как будущий отец, я хочу обратиться к таким, как сам, воспитывайте своих детей, объясняйте им, где белое, а где россия, не будьте ватными уйобками. У нас есть шанс увеличить правильное поколение, без русского присутствия. Прошу вас», — возопил Ганул.

И его электорат принялся комментировать. Тут поясню — его паства, это такие же как Ганул, уголовники, нацисты, бывшие правосеки, вояки, отбитые на голову активистки, снимающие русскоязычных продавцов на камеры и стучащие в мовное гестапо, это нелюди, у многих из которых руки в прямом смысле в крови. То есть не случайные персонажи.

А вот дальше я умолкаю. Просто почитайте сейчас их комментарии (их сотни), как пьесу. Насладитесь. Потому что в их словах правда. Украинизация не работает.

«Обратила внимание, что на детских площадках мамы (70%) говорят с маленькими детьми рус. языком. Не понимаю, что они хотят этим показать, неужели так трудно перейти на укр.?! И растет новое поколение русскоязычных. И это никогда не закончится».

«Еще и дети, когда играют, песни из росмультфильмов поют, им мамы еще и подпевают, моя дочурка те песни не знает, но понемногу набирается на тех площадках. Пойти на другую площадку не вариант, потому что там то же самое».

«Воспитаны на «машах и медведях». Противно».

«Что там дети! На меня из-за замечаний не включать в публичном месте русский попс набросился военный. Он вопил на весь двор, что он русскоязычный, защищает «наши жопы», а я, неблагодарная, запрещаю ему слушать то, что ему нравится».

«В нашем доме вообще не слышу украинский, кроме нашей семьи. Это «Какая разница, на каком языке говорить?» меня убивает. И так думают не старшие по возрасту, а молодежь, которой 25-30+. Что можно тогда говорить за детей? У них они и учатся. Дети в школе говорят по-русски. Мамы на классных собраниях то же самое».

«В нашем дворе и в соседнем на сто процентов ни одного украинского слова!».

«До сих пор учителя ведут уроки на русском языке, особенно онлайн. Такие случаи и в Одессе, и в области по селам. За такое надо увольнять директоров школ и учителей без права вести в дальнейшем учительскую практику. В последнее время расслабились и в школах, и в крупных супермаркетах, и в других заведениях, снова начали общаться на русском. А это, на минуточку, нарушение Закона Украины».

«В нашей школе некоторые учителя и не скрывают свои пророссийские взгляды».

«Вечерами на выходных по бывшей Екатерининской площади, где находится народный мемориал Героям, катаются нафаршированные джипы (одесские и николаевские номера) с открытыми окнами, из которых очень громко звучит русское гуано. Как назло делают, черти».

«Имею несовершеннолетнего ребенка, который все это понимает, но сталкивается в школе (5 класс) с этим дерьмом уже! «Дорогие» гости города из Луганской области предложили сыну «выбить трезубец на лбу», если он такой принципиальный патриот и просит их обращаться к нему на украинском».

«Я не верю, что «зросійщені» города (анклавы) изменятся».

«Некоторые верили, что война изменит отношение общества к языку, к культуре, к истории, но, как видим, реальность другая».

«Это какой-то тупик».

Нет уже у нас шансов, совсем нет, это падение в… жопу мира».

…и этим все сказано. От себя добавлять ничего не буду — излишне портить совершенство.