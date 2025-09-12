К февралю Россия вернётся на правый берег Днепра, – прогноз Арестовича

Вадим Москаленко.  
12.09.2025 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1414
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


Благодаря новой тактике, переправа через Днепр не станет непреодолимой проблемой для российской армии. Об этом в эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российское командование планирует высадку на ругой берег Днепра и захват Херсона. На трассе Херсон-Николаев дальнобойные российские дроны уже летают аж бегом. Там идёт изоляция театра, формирующая операция перед началом основной.

По Краматорску и Славянску тоже идут формирующие операции. Есть установка, области есть в российской Конституции, они должны быть захвачены», – сказал Арестович.

«Десант через реку – сложно, но один раз они уже это делали в начале кампании. А сейчас основной момент – просачивание, они будут по 2-3 человека перебрасывать на ту сторону. Когда там утвердится пехота, то пойдут операторы дронов.

И они будут создавать плацдарм. Подойти туда любому украинскому военному – это получить фпв в лоб. Выбивать их оттуда будет очень трудно. Они будут наращивать, и где-то к февралю, торопиться им некуда, создадут там плацдарм, который ВСУ ликвидировать никак не смогут.

А, создав плацдарм, они начнут двигаться вправо-влево. Группировка будет расти», – резюмировал он.

