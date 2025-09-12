Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инцидент с дронами на польской территории – это по аналогии с Украиной лишь «2014 год» для ЕС, и следом обязательно наступит «2022-й».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил антироссийский пропагандист нетрадиционной ориентации Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Через несколько таких бомбардировок они начнут вопить, что им самим нужны системы ПВО – как они могут давать их Украине? Да, конечно [«Герберы» – это дроны-обманки], но они уже на это будут тратить миллиарды долларов. А они будут пускать им какие-то эти картонные машинки и говорить, что они их не пускают», – возмущался Портников.

Он добавил, что не видит адекватных причин, почему Польша не сбивает беспилотники ещё над Украиной.