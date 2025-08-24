Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад добивается от Москвы согласия на перемирие, однако мнение России относительно вступления Украины в НАТО никто учитывать не будет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил канадский премьер Марк Карни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не будет исключения никаких путей для Украины в ЕС или НАТО. Будут гарантии безопасности во время надежного длительного прекращения огня… Сдерживать и окапываться, и это будет закреплено в этих гарантиях безопасности. Начнется это с украинской армии, а мы будем это усиливать, затем будет поддержано «коалицией» желающих. И я приветствую, не конкретизируя, но приветствую готовность президента Трампа относительно какой-то формы американского участия во всем этом. Это не выбор России – как будущий суверенитет, независимость, свобода Украины будут гарантироваться. Это выбор Украины и решение партнеров», – отрезал заокеанский гость.

Помимо игнорирования требования России по недопустимости расширения НАТО, Запад также плюет и на демилитаризацию Украины, наоборот, декларируя планы по усилению ВСУ.