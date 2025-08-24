Канадский премьер в Киеве: Плевать на мнение русских – накачаем Украину оружием и втянем в НАТО
Запад добивается от Москвы согласия на перемирие, однако мнение России относительно вступления Украины в НАТО никто учитывать не будет.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил канадский премьер Марк Карни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не будет исключения никаких путей для Украины в ЕС или НАТО. Будут гарантии безопасности во время надежного длительного прекращения огня… Сдерживать и окапываться, и это будет закреплено в этих гарантиях безопасности.
Начнется это с украинской армии, а мы будем это усиливать, затем будет поддержано «коалицией» желающих. И я приветствую, не конкретизируя, но приветствую готовность президента Трампа относительно какой-то формы американского участия во всем этом.
Это не выбор России – как будущий суверенитет, независимость, свобода Украины будут гарантироваться. Это выбор Украины и решение партнеров», – отрезал заокеанский гость.
Помимо игнорирования требования России по недопустимости расширения НАТО, Запад также плюет и на демилитаризацию Украины, наоборот, декларируя планы по усилению ВСУ.
«Ее армия должна быть усилена для того, чтобы пользоваться этими гарантиями безопасности. И только тогда может быть достигнута стабильность», – сказал канадский премьер.
