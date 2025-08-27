Каспаров требует от ЕС ввести войска на Украину

Елена Острякова.  
27.08.2025 13:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 512
 
Госизмена, Д.Б., Дзен, Сюжет дня, Украина


Европейские страны должны направить на Украину свои армии.

Об этом бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны должны направить на Украину свои армии. Об этом бывший шахматист, а ныне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Северо-корейская армия открыто участвует в боях с Украиной на территории России, и европейцы делают вид, что ничего не случилось. А почему европейские армии не воюют в Украине? Почему суверенная Украина не может пригласить хотя бы добровольцев из этих армий? В чем проблема?

Говорят: это будет воспринято Кремлем как эскалация. Какая эскалация?! Кремля нет в этой истории. Забыли. Это суверенная Украина. Кремль – агрессор, его надо вынести за скобки. Есть суверенная Украина, и ей нужно помогать победить», – требовал Каспаров.

МИД РФ ранее предупредил, что ввод войск стран НАТО на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить