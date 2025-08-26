Хватит ныть, Орбан! В России дали простой совет венгерскому лидеру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил сегодня, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Он считает, что таким образом Киев при поддержке Брюсселя пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить изменить позицию в отношении конфликта на Украине и ее вступления в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил Киеву долгосрочными последствиями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что Венгрия могла бы просто отказаться голосовать за антироссийские санкции ЕС.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В этом плане у меня есть простой совет господину Орбану, если он искренне хочет наказать Украину, есть достаточно простой механизм… Каждые полгода нужно продлевать все европейские санкции. Достаточно вето одной Венгрии для того, чтобы все пакеты отправить в корзину. Господин Орбан, проголосуйте против продления 18 пакетов санкций, и это будет абсолютной катастрофой для Киева, истерика и инфаркт», – сказал Симонов.

Как пишет американское издание «Америко», в ЕС уверены, что смогут надавить на Венгрию и Словакию, чтобы заручиться их поддержкой для принятия 19-го пакета санкций против России в начале сентября.