Киевский политолог: Американские санкции не заденут Россию, но ударят под дых Украину

Если президент США Дональд Трамп действительно введет санкции как против России, так и против Украины в отместку за нежелание решить конфликт, эти рестрикции больно ударят в первую очередь по Киеву.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

