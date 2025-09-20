Киевский политолог увидел признаки ползучего «отхода» США из Украины

Игорь Шкапа.  
20.09.2025 17:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 11665
 
Война, Дзен, США, Украина


Военная помощь Украине со стороны Вашингтона постепенно сворачивается.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная помощь Украине со стороны Вашингтона постепенно сворачивается. Об этом в эфире своего видеоблога...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пока мы видим, что Трамп продолжает позиционировать себя главным медиатором переговорного процесса. Но по факту все прекрасно понимают (и в Москве так считают), что США являются участником войны, выступают на украинской стороне в большей мере», – сказал Бортник.

При этом он считает, что эта роль США постепенно меняется, и теперь они «становится уже не полноценным участником и союзником, а скорее всего, наблюдателем, арбитром, всё-таки удерживающим контроль над предохранителями конфликта».

«Мы видим, что администрация Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе 400 миллионов долларов на следующий бюджетный год для Украины – это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины – систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения», – считает эксперт.

По его словам, без этой инфраструктуры украинские территории стали бы непригодными для жизни.

Кроме того, было сказано, что одновременно уменьшается помощь США восточноевропейским членам НАТО.

«И это тоже выглядит как тайный, плохо прикрытый ультиматум, Европе. Всё это говорит о том, что США выходят из роли главного участника этой войны, пытаются максимально дистанцироваться от неё и от рисков, связанных с ней, но пытаются сохранить контроль и мониторинг над отходом», – полагает Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить