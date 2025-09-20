Киевский политолог увидел признаки ползучего «отхода» США из Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военная помощь Украине со стороны Вашингтона постепенно сворачивается.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока мы видим, что Трамп продолжает позиционировать себя главным медиатором переговорного процесса. Но по факту все прекрасно понимают (и в Москве так считают), что США являются участником войны, выступают на украинской стороне в большей мере», – сказал Бортник.

При этом он считает, что эта роль США постепенно меняется, и теперь они «становится уже не полноценным участником и союзником, а скорее всего, наблюдателем, арбитром, всё-таки удерживающим контроль над предохранителями конфликта».

«Мы видим, что администрация Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе 400 миллионов долларов на следующий бюджетный год для Украины – это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины – систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения», – считает эксперт.

По его словам, без этой инфраструктуры украинские территории стали бы непригодными для жизни.

Кроме того, было сказано, что одновременно уменьшается помощь США восточноевропейским членам НАТО.