Киевский политолог увидел признаки ползучего «отхода» США из Украины
Военная помощь Украине со стороны Вашингтона постепенно сворачивается.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Пока мы видим, что Трамп продолжает позиционировать себя главным медиатором переговорного процесса. Но по факту все прекрасно понимают (и в Москве так считают), что США являются участником войны, выступают на украинской стороне в большей мере», – сказал Бортник.
При этом он считает, что эта роль США постепенно меняется, и теперь они «становится уже не полноценным участником и союзником, а скорее всего, наблюдателем, арбитром, всё-таки удерживающим контроль над предохранителями конфликта».
«Мы видим, что администрация Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе 400 миллионов долларов на следующий бюджетный год для Украины – это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины – систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения», – считает эксперт.
По его словам, без этой инфраструктуры украинские территории стали бы непригодными для жизни.
Кроме того, было сказано, что одновременно уменьшается помощь США восточноевропейским членам НАТО.
«И это тоже выглядит как тайный, плохо прикрытый ультиматум, Европе. Всё это говорит о том, что США выходят из роли главного участника этой войны, пытаются максимально дистанцироваться от неё и от рисков, связанных с ней, но пытаются сохранить контроль и мониторинг над отходом», – полагает Бортник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: