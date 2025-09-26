Украинцы в целом согласны обсуждать компромиссные варианты касательно территорий и вступления или невступления в НАТО.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они (русские) тоже устали, им тоже страшновато, у них тоже всё сыпется, падает – «надо это как-то прекращать, но на наших условиях». А украинец уже понимает, что нужно говорить о компромиссах.

И, наверное, компромиссом может стать и территории по линии соприкосновения, и, наверное, вступление или не вступление в НАТО. Но вступление в ЕС, например, железно должен быть как определённая гарантия безопасности», – вещал Антипович.