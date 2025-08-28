Китай может назло США открыть свой рынок для Индии – украинский экономист
Наивно считать, что став стратегическим соперником США, Китай будет размениваться на региональные разногласия, действуя таким образом в интересах Вашингтона.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Многие думают, что Китай захватит Сибирь, что Китай также будет конфликтовать с Россией, как когда-то Мао конфликтовал с Советским Союзом, что Китай может напасть на Индию, воевать за какие-то горные территории.
Но это абсурдные ожидания, потому что они абсолютно не соответствуют историческому моменту и не соответствуют интересам Китая на данном уровне.
Китай сейчас становится стратегическим соперником США, а не партнёром. Соответственно, если он стратегический соперник, то зачем ему в данном случае задирать ту же Россию в интересах США, если у него совершенно другие цели?
Поэтому Китай сближается с Москвой и, вполне возможно, сблизится и с Дели для того, чтобы, опять же, нанести удар именно по интересам США в регионе», – сказал Кущ.
«Я не исключаю даже такой фантастический сценарий, что Китай может открыть для индийских товаров свой рынок. Для того, чтобы компенсировать потери Индии от закрытия рынков США. И сделает это исключительно для того, чтобы нанести удар США в регионе», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: