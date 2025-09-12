Командир снайперов ВСУ: Новый заход русских из Белоруссии возможен и оправдан ситуацией на ЛБС

Игорь Шкапа.  
12.09.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 244
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Не исключено, что стартующие российско-белорусские учения могут закончиться повторением 2022 года.

Об этом в эфире видеоканала «Укрлайф» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что стартующие российско-белорусские учения могут закончиться повторением 2022 года. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я бы не отрицал на 100 процентов попытки массового захода на территорию Украины. Всегда надо готовиться к худшим сценариям», – рассуждал Прошинский.

По его словам, у России далеко не все гладко на фронте, но при этом говорит, что провальным летнее наступление ВС РФ нельзя назвать, хотя им и не удалось занять весь Донбасс.

«Теоретически на Полессье они могут попытаться растянуть еще больше фронт, прекрасно понимая, что людей у нас меньше на данный момент, техники и вооружения. Кроме того, мы стали проигрывать и по дронам. Так что вполне логично, если они попытаются сделать очередной заход с попыткой растянуть активные участки фронта на еще большую длительность», – резюмировал Прошинский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить