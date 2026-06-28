Российские нефтебазы, построенные при СССР, выдерживают удары украинских дронов лучше, чем новые нефтебазы.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью изданию-иноагенту «Медуза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если говорить о базах, видно по результатам атак на Приморск, Грушевую, что базы-то построены весьма и весьма прилично. Смотришь на фотографии, как оно горело, и кажется, что там ничего живого не должно остаться на многие километры.

А через некоторое время на последующих спутниках видно, что барабаны, в которые конкретно попали, сгорели. А соседние в основном остались невредимы и, похоже, работают. То есть суровые, кондовые советские ГОСТы и СНИПы, по которым это все построено, сыграли свою роль», – сказал Вакуленко.