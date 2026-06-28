«Кондовые советские ГОСТЫ» защитили старые нефтебазы лучше ПВО – эксперт западного Фонда
Российские нефтебазы, построенные при СССР, выдерживают удары украинских дронов лучше, чем новые нефтебазы.
Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью изданию-иноагенту «Медуза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если говорить о базах, видно по результатам атак на Приморск, Грушевую, что базы-то построены весьма и весьма прилично. Смотришь на фотографии, как оно горело, и кажется, что там ничего живого не должно остаться на многие километры.
А через некоторое время на последующих спутниках видно, что барабаны, в которые конкретно попали, сгорели. А соседние в основном остались невредимы и, похоже, работают. То есть суровые, кондовые советские ГОСТы и СНИПы, по которым это все построено, сыграли свою роль», – сказал Вакуленко.
По его словам, новые российские нефтебазы игнорируют требования Ростехнадзора.
«Поразительно, кстати, что военные базы и базы Госрезерва, которым не нужно получать разрешение Ростехнадзора и которые могут послать этот Ростехнадзор по известному адресу, вот ни-то горели гораздо мощнее.
Они горели неделями, в них выгорало примерно все. Смотришь на спутник – видишь, что там все стояло гораздо плотнее, чем на гражданских нефтебазах», – сказал Вакуленко.
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