«Кондовые советские ГОСТЫ» защитили старые нефтебазы лучше ПВО – эксперт западного Фонда

Елена Острякова.  
28.06.2026 20:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нефть, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Российские нефтебазы, построенные при СССР, выдерживают удары украинских дронов лучше, чем новые нефтебазы.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью изданию-иноагенту «Медуза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские нефтебазы, построенные при СССР, выдерживают удары украинских дронов лучше, чем новые нефтебазы. Об...

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«Если говорить о базах, видно по результатам атак на Приморск, Грушевую, что базы-то построены весьма и весьма прилично. Смотришь на фотографии, как оно горело, и кажется, что там ничего живого не должно остаться на многие километры.

А через некоторое время на последующих спутниках видно, что барабаны, в которые конкретно попали, сгорели. А соседние в основном остались невредимы и, похоже, работают. То есть суровые, кондовые советские ГОСТы и СНИПы, по которым это все построено, сыграли свою роль», – сказал Вакуленко.

По его словам, новые российские нефтебазы игнорируют требования Ростехнадзора.

«Поразительно, кстати, что военные базы и базы Госрезерва, которым не нужно получать разрешение Ростехнадзора и которые могут послать этот Ростехнадзор по известному адресу, вот ни-то горели гораздо мощнее.

Они горели неделями, в них выгорало примерно все. Смотришь на спутник – видишь, что там все стояло гораздо плотнее, чем на гражданских нефтебазах», – сказал Вакуленко.

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