Культ личности в США: посол-сват Трампа нахваливает родственника

Отец зятя президента США Дональда Трампа, американский посол во Франции Чарльз Кушнир считает, что только его сват может «добиться чего-нибудь от Путина», потому что он «плюет на протоколы», которым следуют европейцы.

Так Кушнир ответил на вопрос журналиста кабельного телеканала LCI, который попенял Трампу за то, что тот прервал встречу с европейскими лидерами в Белом доме, чтобы поговорить по телефону с президентом РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько успешными были европейцы в переговорах и в том, чтобы заставить Путина прийти и поговорить? Не могли бы вы привести пример их успеха при всех их протоколах? Президент Трамп думает только о результатах. Он взял телефон и договорился о встрече с Путиным. Легко ли с ним вести переговоры? Была ли эта встреча легкой? Был ли счастлив Трамп? Он просто делает свою работу по максимуму и уже заключил несколько мирных договоров», – нахваливал родственника Кушнир.

Он считает, что его сват проделал «фантастическую работу за полгода» и достоин Нобелевской премии мира.