Ляшко: Пока Зеленский устраивает клоунаду в Киеве, Россия начала побеждать

26.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандальный депутат Олег Ляшко, чью партию, по данным украинской прессы, спонсирует «раскладывающий яйца» по разным корзинам олигарх Ринат Ахметов, продолжает озвучивать резкую критику в адрес Владимира Зеленского – очевидно, в том числе, и из-за угроз олигарха Игоря Коломойского начать «раскулачивание» Ахметова при новом президенте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Последние кадровые назначения (Зеленского – ред.) оказывают, что кредит доверия очень быстро растранжиривается. Вспомните, в чём обвиняли окружение Порошенко: в том, что он всех своих бизнес-партнёров, друзей детства, по армии, по бизнесу, всех назначил на государственные посты – Гладковский, Свинарчук, Кононенко, Градновский, и Бог знает, кого ещё притянул, Пасынюк, потом на «Укрэксимбанк» своего родственника главой, Гонтареву на фонд имущества, Ворушилина – то есть, на все более или менее денежные коррупционные потоки Порошенко назначил своих. Что сделал Зеленский? Он делает то же самое, вы посмотрите, он превращает всю страну в «95 квартал», – рассказал Ляшко в эфире канала NewsOne.

«В экономике я вижу много опасностей. До конца года мы должны выплатить более 5 миллиардов долларов по внутренним и внешним валютным долгам, плюс 60 миллиардов гривен по облигациям внутреннего госзайма. Выплачивать эти деньги должны были за счёт новых займов, в частности, два с половиной миллиарда долларов должен был дать МВФ, 500 миллионов евро должна была дать Еврокомиссия и 500 миллионов долларов должен был дать Всемирный банк.

После того, как Зеленский распустил правительство, распустил Раду, миссия МВФ уехала без каких-либо решений, Еврокомиссия и Всемирный банк этих денег не дают, сказали, что рассмотрят вопрос о предоставлении этих денег после выборов и формирования нового правительства, которые в лучшем случае закончатся в октябре. Это означает, что Украина входит в серьёзную фазу экономической турбулентности», – добавил депутат.

«Я хочу предупредить об угрозах, которые стоят на европейском фронте, связанных с возвращением российской делегации в ПАСЕ. На июнь месяц запланировано заседание ПАСЕ, там уже сформирована повестка дня, в частности, возвращение российской делегации. Никто на Украине об этом не говорит, никто на Украине не говорит о том, что мы сегодня катастрофически проигрываем на международных фронтах.

Пользуясь тем, что сейчас на Украине хаос, правовая неопределённость, бардак, отсутствие власти, – Россия не дремлет, она использует все свои возможности для того, чтобы наступать, и они сегодня одерживают победы на международной арене за счёт Украины», – добавил Олег Ляшко.