«Маховик войны уже не остановить» – львовский русофоб

Игорь Шкапа.  
22.09.2025 17:46
  (Мск) , Киев
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам не стоит надеяться на скорое завершение войны, поскольку власть делает ставку на ее продолжение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое долгая война? Когда у тебя на 26-й год уже запланировано промышленное производство «Сапсана» и «Фламинго», как сегодня я читаю в новостях, то какое там прекращение? Какое может быть тогда прекращение войны, если у тебя на 26-й год запланировано промышленное производство? Что, его сейчас свернуть?», – заметил галичанин.

По его словам, на продолжение войны заточены «часть и экономики, и государственного истеблишмента, и воинства».

«Понимаете, все уже втянуто в эту махину, маховик войны, ее уж и самим не сильно-то интересно прекращать, потому что запустились очень объемные, затратные и масштабные процессы. Собственно говоря, опасность долгих войн именно в этом заключается», – резюмировал Дроздов.

