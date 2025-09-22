«Маховик войны уже не остановить» – львовский русофоб
Украинцам не стоит надеяться на скорое завершение войны, поскольку власть делает ставку на ее продолжение.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что такое долгая война? Когда у тебя на 26-й год уже запланировано промышленное производство «Сапсана» и «Фламинго», как сегодня я читаю в новостях, то какое там прекращение? Какое может быть тогда прекращение войны, если у тебя на 26-й год запланировано промышленное производство? Что, его сейчас свернуть?», – заметил галичанин.
По его словам, на продолжение войны заточены «часть и экономики, и государственного истеблишмента, и воинства».
«Понимаете, все уже втянуто в эту махину, маховик войны, ее уж и самим не сильно-то интересно прекращать, потому что запустились очень объемные, затратные и масштабные процессы. Собственно говоря, опасность долгих войн именно в этом заключается», – резюмировал Дроздов.
