Французский президент Эммануэль Макрон объявил, что успешно принуждает Россию к переговорам с Украиной путём усиления санкций и давления «коалиции желающих», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны усилить санкции против России, мы должны найти способ оказать на Россию большее давление, чтобы вернуть ее за стол переговоров», – сказал Макрон в интервью Face the Nation.

По его словам, «коалиция желающих» из 30 стран поддержит Киев и принудит Россию к переговорам с бандеровцами для заключения договора, выгодного Западу.