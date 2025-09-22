Макрон объявил, что успешно принуждает Россию к переговорам с бандеровцами
Французский президент Эммануэль Макрон объявил, что успешно принуждает Россию к переговорам с Украиной путём усиления санкций и давления «коалиции желающих», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны усилить санкции против России, мы должны найти способ оказать на Россию большее давление, чтобы вернуть ее за стол переговоров», – сказал Макрон в интервью Face the Nation.
По его словам, «коалиция желающих» из 30 стран поддержит Киев и принудит Россию к переговорам с бандеровцами для заключения договора, выгодного Западу.
«У нас есть все эти элементы с историческим обязательством европейцев предоставить Украине гарантии безопасности. Сейчас нам нужно, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией и обсудила мирное соглашение по территории, гарантиям безопасности, эскалации, восстановлению и так далее», – заявил Макрон.
