Мы на грани мировой войны. Пока Трамп качнул маятник – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Россия на прошлой неделе максимально приблизились к началу Третьей мировой войны. Это было связано с угрозами президента США передать Украине ракеты средней дальности «Томагавк» для ударов вглубь РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Филипповский 13» заявил политолог и телеведущий Алексей Пилько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.