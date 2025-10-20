Мы на грани мировой войны. Пока Трамп качнул маятник – эксперт
США и Россия на прошлой неделе максимально приблизились к началу Третьей мировой войны. Это было связано с угрозами президента США передать Украине ракеты средней дальности «Томагавк» для ударов вглубь РФ.
Об этом в эфире видеоблога «Филипповский 13» заявил политолог и телеведущий Алексей Пилько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Видимо, какой-то сигнал все-таки полетел из Москвы в Вашингтон о том, что «Томагавки» по целям на территории России – это too much, слишком, на такое может прилететь ответ и обратно, по Соединенным Штатам Америки. Поэтому состоялся телефонный разговор, где Владимир Путин пообщался с Дольдом Трампом.
По итогам этого общения два президента согласовали новый российско-американский саммит на высшем уровне. Теперь он пройдет в Венгрии, в Будапеште. Маятник качнулся в обратную сторону. И теперь Владимир Зеленский, который на этой неделе пролетал в Вашингтон за ракетами средней дальности, остался ни с чем. Впрочем, нет никакой гарантии того, что маятник снова не качнется в обратную сторону…
Таким образом, на этой неделе мир действительно приблизился к Третьей мировой войне, однако отлегло. Трамп передумал и начинает новый раунд дипломатических торгов с Москвой. Посмотрим, чем он закончится», – заявил Пилько.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: