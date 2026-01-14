Польша может примириться с Россией только тогда, когда в Москве вновь воцарится идеология «святых девяностых» – с вознесением диссидентов-антисоветчиков и оплевыванием исторических фигур вроде Иосифа Сталина и Ивана Грозного.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в Восточной Европе видели, что все идет не в ту сторону, когда увидели, кого власть при Путине ставит россиянам в пример. Был короткий период, когда героями России были Сахаров и другие диссиденты, а потом в пантеон попал Андропов, и стало ясно, куда это повернет, правда? Так что, на мой взгляд, примирение возможно только с людьми, которые признают исторические факты, и у которых героями будут не Иван Грозный и Сталин, а те россияне, кто хотел жить в мире с соседями, и Россия, которая по-настоящему признает, что империя закончилась», – заявил Сикорский.

Пан министр, к слову, забыл, что именно благодаря Сталину нынешняя Польша имеет в своём составе бывшие германские земли, переданные Варшаве по итогам Второй мировой войны.

Уже после начала СВО Владимир Путин сделал достаточно глубокий экскурс в историю Польши ХХ века. Он напомнил, как эта страна вела захватническую политику, оккупировав населённую русинами часть Австро-Венгрии, Вильнюсский край Литвы, аннексировала некоторые исторические российские губернии, а в 1938-м участвовала в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером, заняв Тешинскую Силезию.