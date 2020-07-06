МИД Украины признал, что крымчане потеряны для Украины навсегда

06.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно бороться не за население Крыма, а за саму территорию, потому что народ живет в российском информационном поле и не слышит украинскую пропаганду.

ОБ этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США проекта «Крым Реалии» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымчане живут в российском информационном пространстве, украинских медиа в Крыму нет. Как Украине бороться за крымчан?», – поинтересовался.

«Вопрос сложный, потому что не имея доступа к человеческому сознанию, ты не можешь за него бороться. Я думаю, что в вопросе Крыма мы должны, прежде всего, бороться за территорию. Крым имел все шансы быть и развиваться как яркий международный курорт. Вместо этого Россия назначила ему другую судьбу – развиваться как «серая зона Российской Федерации.

Тут нужно иметь инструменты донесения информации крымчанам. Я понимаю, что, например вашу программу тоже имеют возможность видеть, но при этом всегда понимать то, что это наша территория, наша земля и она неминуемо вернется под наш контроль.

Ну и так же давайте не будем воспринимать людей как неразумных детей – все достаточно взрослые, кроме телевидения у всех есть доступ в интернет и тот, кто хочет что-то увидеть, тот легко может найти то, что ему интересно. Кто хочет жить в рамке российской пропаганды, того и силой из нее не вытянешь, даже если дать доступ к какому-то альтернативному каналу. Но человек все равно канал не будет переключать», – заявил Кулеба.