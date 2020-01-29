Минск ответил гробовым молчанием на кощунства Зеленского и Дуды

29.01.2020, Минск, Артем Агафонов

День памяти жертв Холокоста на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау получился скандальным. И все – благодаря двум президентам – украинцу Владимиру Зеленскому и поляку Анджею Дуде.

Первый назвал причиной Второй мировой войны «сговор двух тоталитарных режимов, который позволил нацистам запустить маховик Холокоста», фактически обвинив в причастности в геноциде евреев Советский Союз. Второй – нашел уместным предложить своему украинскому коллеге вместе почтить память солдат Пилсудского и Петлюры, которые в 1920 году противостояли большевистскому наступлению.

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Его не смутило, что тот самый Петлюра известен, в том числе и тем, что был одним из главных организаторов еврейских погромов, за что и был убит в эмиграции в Париже Самуилом Шварцбурдом, которого, кстати, суд потом оправдал.

Разумеется, такие кощунственные для памяти жертв Холокоста высказывания были с негодованием встречены в России.

А что Белоруссия, которая 3 года была под нацистской оккупацией и в которой существовало множество своих гетто и концлагерей? Да, ничего. Политики, представляющие власть, этого попросту не заметили, а официальные СМИ ограничились короткими информационными сообщениями о мероприятии, никак не прокомментировав скандальные фразы.

В Белоруссии теперь другая политика и ругать принято Россию, поставившую маленькую, но гордую республику раком по углеводородам.

Конечно, печальную дату в Белоруссии не могли не отметить. В музее Великой Отечественной войны в Минске провели соответствующее мероприятие, пригласили послов, депутатов, представителей общественности. Вот, правда, самым высокопоставленным спикером на нем был всего лишь заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

В отношении событий Великой Отечественной войны вообще и Холокоста, в частности, – в Белоруссии существуют разные мнения. Причем, привычных россиянам взглядов публично придерживаются немногие. Слова об общей войне, собравшей в одном строю русских, белорусов, армян, таджиков и представителей сотен национальностей единого советского народа сейчас можно услышать лишь от представителей пророссийских и левых политических структур.

С властью уже сложнее. Да, память о Великой Отечественной является одной из ее немногочисленных идеологических опор. Каждый год День Победы отмечается масштабными празднествами, в городах торжественно отмечаются годовщины их освобождения. Внешне все очень пристойно, хотя на эмоциональном уровне в России чувствуется больше искренности, в Белоруссии же – официальности и заорганизованности.

Вот только есть одно «но», которое роднит белорусские власти с Зеленским, сделавшим акцент на том, что Освенцим освобождали украинцы из Львовской и Житомирской дивизий (хотя известно, что сами дивизии формировались в Горьком и Вологодской области). Они стремятся обособить память о войне, сделать ее чисто белорусской. Жителям республики подробно рассказывают о партизанском движении, Брестской крепости, освобождении Минска, но такие события, как Сталинградская битва или Курская дуга упоминаются лишь вскользь.

У белорусской победы своя символика – лента с яблоневым цветком, окрашенная в цвета флага, появившегося в 1961 году. Есть и своя версия «Бессмертного полка» – шествие с нейтральным названием «Беларусь помнит». Оригинальный же «Бессмертный полк» является чуть ли не оппозиционным, проводится пророссийскими организациями и за то, чтобы его провести, теперь нужно заплатить государству немаленькую сумму.

Даже 17 сентября, день воссоединения Западной и Восточной Белоруссии является обычным будним днем, в который о событиях 1939 года стараются не вспоминать, чтобы не огорчить польских партнеров.

Что касается оппозиции – для нее версия о сговоре двух тоталитарных режимов – еще самая приличная. Большинство и вовсе почитает местных бандер и коллаборантов, а бывший депутат Павел Знавец и вовсе не так давно разродился циклом хвалебных статей о нацистском гауляйтере Вильгельме Кубе.