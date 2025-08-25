Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна вести идеологическую работу с гражданами Украины через этнических украинцев, проживающих в РФ. Кроме того, в ряды российской армии нужно привлечь как можно больше бывших ВСУшников.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк адвокат, а ныне волонтер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы говорим об обычных людях, которых кинули в мясорубку, – вот их можно и нужно агитировать, что ребята все, хватит, давайте вместе обратим оружие против нашего истинного общего врага. В конце концов, у нас есть батальон Максима Кривоноса, есть множество бывших ВСУшников, которые сейчас воюют за Россию, нужно увеличивать их количество, и пропаганда должна быть именно такая…», – утверждает она.