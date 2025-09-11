«Москва не готова идти на потепление». Путин отклонил запрос Алиева

Елена Острякова.  
11.09.2025 11:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1315
 
Азербайджан, Армения, Дзен, Политика, Россия


Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывал объясниться с российским лидером на саммите ШОС в Китае, но Владимир Путин отклонил эту инициативу.

Об этом  либеральный политобозреватель Георгий Бовт заявил в интервью российско-армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывал объясниться с российским лидером на саммите ШОС в Китае,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть сведения, что азербайджанская сторона запрашивала встречу с российской. Но встреча не состоялась. Судя по всему, Москва не готова пока идти на потепление отношений с Баку. Состоялось только рукопожатие. А что же, они должны были плевать друг другу в лицо? Они же воспитанные люди. Поэтому пожали друг другу руки, но даже короткого разговора, как все видели, не получилось. Он, судя по всему, не был запланирован», – сказал Бовт.

Он считает, что «мощный импульс ухудшению отношений придала авиакатастрофа с самолетом азербайджанских авиалиний над Грозным».

«Азербайджан не устраивает реакция Москвы. Москву не устраивает то, что устраивает вокруг этого Азербайджан. Видимо был какой-то разговор между Путиным и Алиевым, который каждый из двух президентов воспринимает по-своему. Чего-то мы не знаем из того, что было сказано в ходе того разговора», – сказал Бовт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить