«Москва не готова идти на потепление». Путин отклонил запрос Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывал объясниться с российским лидером на саммите ШОС в Китае, но Владимир Путин отклонил эту инициативу.
Об этом либеральный политобозреватель Георгий Бовт заявил в интервью российско-армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть сведения, что азербайджанская сторона запрашивала встречу с российской. Но встреча не состоялась. Судя по всему, Москва не готова пока идти на потепление отношений с Баку. Состоялось только рукопожатие. А что же, они должны были плевать друг другу в лицо? Они же воспитанные люди. Поэтому пожали друг другу руки, но даже короткого разговора, как все видели, не получилось. Он, судя по всему, не был запланирован», – сказал Бовт.
Он считает, что «мощный импульс ухудшению отношений придала авиакатастрофа с самолетом азербайджанских авиалиний над Грозным».
«Азербайджан не устраивает реакция Москвы. Москву не устраивает то, что устраивает вокруг этого Азербайджан. Видимо был какой-то разговор между Путиным и Алиевым, который каждый из двух президентов воспринимает по-своему. Чего-то мы не знаем из того, что было сказано в ходе того разговора», – сказал Бовт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: