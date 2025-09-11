«Москва не готова идти на потепление». Путин отклонил запрос Алиева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывал объясниться с российским лидером на саммите ШОС в Китае, но Владимир Путин отклонил эту инициативу.

Об этом либеральный политобозреватель Георгий Бовт заявил в интервью российско-армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть сведения, что азербайджанская сторона запрашивала встречу с российской. Но встреча не состоялась. Судя по всему, Москва не готова пока идти на потепление отношений с Баку. Состоялось только рукопожатие. А что же, они должны были плевать друг другу в лицо? Они же воспитанные люди. Поэтому пожали друг другу руки, но даже короткого разговора, как все видели, не получилось. Он, судя по всему, не был запланирован», – сказал Бовт.

Он считает, что «мощный импульс ухудшению отношений придала авиакатастрофа с самолетом азербайджанских авиалиний над Грозным».