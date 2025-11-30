Мы садомазохисты и глобальные Геростраты – украинский аналитик
Украина получает удовольствие, наблюдая, как из-за нее страдают другие страны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.
«У нашей сегодняшней правящей элиты сложилось такое впечатление, что та зависимость, которая появилась у ЕС и Штатов от Украины, будет позволять бесконечно шантажировать их войной», – сказал он.
Романенко считает, что многие на Западе опасаются репутационных потерь, поскольку очень серьезно вложились в Украину. Он говорит, что еще до событий 2013-2014 годов называл Украину «глобальным Геростратом», из-за которого «заполыхает вся планета».
«Такая карма у нас. Кто с нами связывается, тот всегда выгребает, причем беспощадно, независимо от того, друг, враг. Кто бы с нами ни связался, будет страдать, потому мы находим в этом какое-то садистское удовольствие. При этом сами страдаем, то есть тут и мазохизм, сами выгребаем из-за этого всего на протяжении всей нашей истории несчастной.
Меня просто всегда удивляло, как можно иметь зависимость в 60% бюджета, который наполняется западными союзниками, а ты себя так ведёшь, как будто, ну, не знаю, Мухаммед ибн Салман, у которого кубышка огромная, работающий государственный аппарат и куча связей на глобальном уровне», – недоумевает Романенко.
