Мы садомазохисты и глобальные Геростраты – украинский аналитик

Украина получает удовольствие, наблюдая, как из-за нее страдают другие страны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

«У нашей сегодняшней правящей элиты сложилось такое впечатление, что та зависимость, которая появилась у ЕС и Штатов от Украины, будет позволять бесконечно шантажировать их войной», – сказал он.

Романенко считает, что многие на Западе опасаются репутационных потерь, поскольку очень серьезно вложились в Украину. Он говорит, что еще до событий 2013-2014 годов называл Украину «глобальным Геростратом», из-за которого «заполыхает вся планета».