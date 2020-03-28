28.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, США, Украина, Финансы
Просмотров:

На борьбу с эпидемией США выделили Белоруссии больше денег, чем Украине




Государственный департамент США решил оказать Беларуси помощь в размере 1,3 миллиона долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Средства выделены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции: подготовку лабораторий, диагностику COVID-19, поддержку технических экспертов, информирование о рисках во время пандемии и другие мероприятия.

«На 96 подтверждённых – это 13,4 тысячи на человека. Ценник хороший. В Минске задумались… Украине по этой же программе перепадает на 100 тысяч долларов меньше. Странно…», – написал в своем телеграм-канале, бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине сегодня увеличилось на 93 человека и составило 311 человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть