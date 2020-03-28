На борьбу с эпидемией США выделили Белоруссии больше денег, чем Украине

28.03.2020, Москва, Елена Острякова

Государственный департамент США решил оказать Беларуси помощь в размере 1,3 миллиона долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Средства выделены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции: подготовку лабораторий, диагностику COVID-19, поддержку технических экспертов, информирование о рисках во время пандемии и другие мероприятия.

«На 96 подтверждённых – это 13,4 тысячи на человека. Ценник хороший. В Минске задумались… Украине по этой же программе перепадает на 100 тысяч долларов меньше. Странно…», – написал в своем телеграм-канале, бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине сегодня увеличилось на 93 человека и составило 311 человек.