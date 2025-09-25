Британское ТВ подстрекает бандеровцев: Крым вам точно не вернуть, но нужен новый «контрнаступ», чтобы сделать Путина сговорчивее

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 10:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 399
 
Великобритания, Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина не сможет отвоевать Крым и Донбасс, несмотря на то, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о возможности ВСУ вернуть под контроль утраченные земли.

Об этом в эфире британского телеканала SkyNews заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет отвоевать Крым и Донбасс, несмотря на то, что недавно президент США...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они вряд ли смогут вернуть Крым по военным и политическим причинам. Крым всегда был аномальной частью Украины, но это отдельный вопрос Смогут ли они когда-нибудь вернуть часть Донбасса? Мы не знаем

Крым они точно не смогут вернуть в обозримом будущем, и вероятно не смогут вернуть все остальное, но, может быть, они смогут продвинуться вперед, может быть они смогут оттеснить русских. И если они начнут оттеснять русских к их границам на 2022 год, до февраля 2022 года, то я могу гарантировать, что президент Путин будет гораздо больше заинтересован в прекращении огня», – заявил Кларк.

Американское издание The Wall Street Journal в своей недавней публикации сообщает, что президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать наступление на поле боя, для которого потребуется помощь американской разведки.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора