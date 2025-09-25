Британское ТВ подстрекает бандеровцев: Крым вам точно не вернуть, но нужен новый «контрнаступ», чтобы сделать Путина сговорчивее

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не сможет отвоевать Крым и Донбасс, несмотря на то, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о возможности ВСУ вернуть под контроль утраченные земли.

Об этом в эфире британского телеканала SkyNews заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они вряд ли смогут вернуть Крым по военным и политическим причинам. Крым всегда был аномальной частью Украины, но это отдельный вопрос Смогут ли они когда-нибудь вернуть часть Донбасса? Мы не знаем… Крым они точно не смогут вернуть в обозримом будущем, и вероятно не смогут вернуть все остальное, но, может быть, они смогут продвинуться вперед, может быть они смогут оттеснить русских. И если они начнут оттеснять русских к их границам на 2022 год, до февраля 2022 года, то я могу гарантировать, что президент Путин будет гораздо больше заинтересован в прекращении огня», – заявил Кларк.

Американское издание The Wall Street Journal в своей недавней публикации сообщает, что президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать наступление на поле боя, для которого потребуется помощь американской разведки.