На Украине не может быть никаких миротворцев, кроме индийских или бразильских – швейцарский полковник

26.08.2025 20:40
Предлагая размещение своих войск на территории Украины, европейские лидеры специально идут на эскалацию.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема в том, что люди в Европе путают гарантии безопасности Украине от НАТО, с миротворчеством.  Это разные вещи. Если вы хотите, чтобы на Украине были миротворцы, это могут быть любые страны, кроме европейских. Потому что европейцы – это сторона конфликта.

А миротворцы по определению должны быть нейтральны, беспристрастны и не были связаны никаким политическим влиянием.

Если вы хотите, чтобы на Украине были миротворцы, это точно не будут французские, британские или немецкие войска. Это могут быть, например, бразильские войска, пакистанские, индийские. Эти страны очень заинтересованы в предоставлении миротворцев по всему миру», – сказал Бод.

Он пожаловался, что европейские политики этого не видят или не хотят видеть, и занимаются только нагнетанием.

«У них все еще есть идея разместить войска на Украине и тому подобное. Это показывает, что у Запада и особенно у Европы нет абсолютно никакой стратегии, даже здравой концепции того, что они хотят делать», – подытожил полковник.

