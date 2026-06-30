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На Украине с раздражением восприняли заявление президентки Молдовы Майи Санду о том, что вывод российских войск из Приднестровья может обсуждаться в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией.

Украина не обязана заниматься Приднестровьем, заявила «аналитикиня» грантоедского фонда «Демократические инициативы» Марианна Присяжнюк в эфире телеканала «Киев», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень интересная дипломатическая линия Республики Молдова, которая постоянно меняется. Когда на Украину усиливается давление со стороны США и других геополитических акторов, то Молдова говорит, что не рассматривает сценарий, чтобы Приднестровье было частью переговорной рамки. А когда Украина выглядит доминирующей в конфликте, дипломатическая рамка меняется, и мы слышим заявления, что они б хотели, чтобы Приднестровье стадо темой будущих переговорах украино-российских», – сказала Присяжнюк.

Она напомнила интервью главы Зе-офиса террориста Кирилла Буданова молдавским СМИ, в котором он сказал, что Приднестровье не входит в сферу интересов Украины.