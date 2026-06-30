На Украине отчитали Санду за непоследовательную навязчивость

Елена Острякова.  
30.06.2026 11:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 453
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Украина


На Украине с раздражением восприняли заявление президентки Молдовы Майи Санду о том, что вывод российских войск из Приднестровья может обсуждаться в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией.

Украина не обязана заниматься Приднестровьем, заявила «аналитикиня» грантоедского фонда «Демократические инициативы» Марианна Присяжнюк в эфире телеканала «Киев», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине с раздражением восприняли заявление президентки Молдовы Майи Санду о том, что вывод...

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«Это очень интересная дипломатическая линия Республики Молдова, которая постоянно меняется. Когда на Украину усиливается давление со стороны США и других геополитических акторов, то Молдова говорит, что не рассматривает сценарий, чтобы Приднестровье было частью переговорной рамки. А когда Украина выглядит доминирующей в конфликте, дипломатическая рамка меняется, и мы слышим заявления, что они б хотели, чтобы Приднестровье стадо темой будущих переговорах украино-российских», – сказала Присяжнюк.

Она напомнила интервью главы Зе-офиса террориста Кирилла Буданова молдавским СМИ, в котором он сказал, что Приднестровье не входит в сферу интересов Украины.

«Будет напряженный закулисный разговор между представителями Украины и Республики Молдова. Конечно, это в интересах Украины, чтобы история этого анклава завершилась, а Республика Молдова евроинтегрировалась и была успешной. Это в далекой перспективе совпадает с интересами Украины», – сказала «аналитикиня».

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English version :: Читать на английском На Украине отчитали Санду за непоследовательную навязчивость

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