НАБУ против Зе-режима: стороны перешли к прямому шантажу – дальше война 

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 543
 
Война, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Уголовное дело против близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича может обернуться новым наездом на так называемые «антикоррупционные органы» [за которыми стоит Запад].

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уголовное дело против близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича может обернуться новым наездом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, как бы это снова ни обернулось новым накатом на НАБУ и САП и снова не прилетел ответ в виде новых обысков, задержаний и обвинений взаимных. Продолжается эта борьба.

Конечно, если Трампу докажут, что это высокая украинская коррупция системная, которая функционирует в правительстве, и что бенефициарами этой коррупции являются люди ещё выше… ну, если его в этом убедят, конечно, позиции нашей власти в любых договорённостях с Трампом ухудшатся.

Но пока что мы имеем фазу шантажа. Очень много анонсов, какие-то не до конца ясные, непонятные материалы, заявления о плёнках, из которых только часть небольшая сейчас опубликована. Фаза шантажа, когда пытаются добиться каких-то изменений, уступок со стороны противника, но не перешли ещё в финальную войну», – считает Бортник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора