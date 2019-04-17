Националист Хмара: Порошенко – украинский главнокомандующий, внедрённый Путиным

17.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко лжёт, когда заявляет, что ему удалось остановить российскую агрессию и укрепить обороноспособность Украины. На самом деле, он фактически способствовал военному и дипломатическому поражению Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аксакал украинского националистического движения Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хмары, команда сегодняшнего президента пытается подать дело так, будто он спас Украину от российской агрессии, построил армию, ведет Украину к евроинтеграции. Кампания его идет под патриотическим лозунгами. Но на самом деле Порошенко не выполнял обязанности президента должным образом. На момент его вступления в должность Украина уже потеряла Крым и происходили известные события на Донбассе, была объявлена т.н. АТО.

«На самом деле это уже была настоящая война против российских оккупантов» – уверенно заявил Хмара и напомнил, как вёл себя Порошенко, приглашённый 6 июня в Нормандию на мероприятия в память Второй мировой войны.

«Была организована встреча президентов Украины и России и был такой неприятный факт – наш президент за руку здоровался с руководителем государства-агрессора господином Путиным. Но главное – после возвращения в Украину, уже 12 числа, первая партия российских танков зашла на территорию Украины. Разведка доносила это президенту, реакции не было», – утверждает Хмара, добавив, что уже 20 числа Порошенко объявил свой т.н. план мира.

«Было объявлено перемирие и на время этого затишья границу начали открыто пересекать российские танки, ракетные установки, тяжелая артиллерия, диверсионные группы. Реакции не было потому что такова была воля главнокомандующего. Более того, президент даже не заикнулся, что надо вводить то, что предусмотрено Конституцией – военное положение, разорвать дипотношения с агрессором», – возмущается Хмара.

Вместо этого, по его словам, в плане Порошенко были такие пункты как 10-километровая буферная зона у украинской границы. А 5 июля Стрелкову якобы дали возможность выйти из Славянска в Донецк.

«Я так понимаю, по договоренности. Марш был 4 часа по открытой местности. Была команда не оказывать никакого сопротивления хотя его надо было просто уничтожить. Никаких препятствий к этому не было», – уверяет Хмара, добавляя,

что и в Иловайской трагедии тоже виновен Порошенко.

«С начала августа на нашу территорию уже открыто начал заходить регулярные российские части и окружать наших добровольцев в Иловайске. Руководство обещало помощь, но она так и не пришла. Вместо этого 24 августа Порошенко проводит парад в Киеве. После парада тоже никакой помощи на было. Не делалось ничего чтобы помочь нашим войскам и добровольцам в Иловайске. Вы знаете чем закончилось – были договоренности о т.н. коридоре для выхода наших войск. И в нем сотни наших военных, добровольцев были расстреляны. Эта трагедия привела к тому, к чему логически вело поведение Порошенко на то время – к т.н. первым Минским договоренностям», – отметил Хмара.

После этого Порошенко незаконно протащил через Верховную Раду закон про особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Про оккупацию там ничего не говорилось. Потом происходила т.н. АТО, хотя это была настоящая война», – заявил старый активист.

Продолжая свои обвинения, Хмара напомнил, что в 2015 году Порошенко также позволил навязать Украине вторые Минские договоренности – фактически план плавной капитуляции. Война перешла в вялотекущую фазу, никаких операций по освобождению территорий не проводилось. Кроме того, Украина на дипломатическом уровне так и не добилась признания России страной конфликта, поэтому в мире эту войну воспринимают как внутренний конфликт. Причем, по его словам, отражено это не только в международных, но и в украинских документах.

«С одной стороны, мы слышим демагогию о том, что у нас война. Порошенко говорит, что это – национально-освободительная война. Но на самом деле по документам этого нет. И даже оккупированные территории – для внутреннего пользования говорим, что это – оккупированные территории, но на самом деле по документам это неподконтрольные Украине территории», – заявил националист.

Есть вопросы у Хмары и к другим терминам. Например, непонятно, против кого ведется т.н. операция объединенных сил (бывшая АТО), фронт называется «линией разграничения», беженцы – «внутренне перемещенными лицами» и пр.

Таким образом, Порошенко юридически так и не признал факт российской агрессии, считает Степан Хмара.

«Он не сделал ничего, чтобы добиться и организовать доказательную базу для международного сообщества, чтобы Россию выставить как агрессора. Мы знаем, что идет война с Россией, но в мире так не оценивают. Если государство поддерживает дипотношения с другим государством, которое на него напало, то никто в мире не воспринимает это как войну. Говорят, что Россия давит на Украину, помогает повстанцам на Донбассе», – перечисляет Хмара и утверждает, что такой ход событий был навязан Кремлем, а Порошенко стремился этот план выполнять.