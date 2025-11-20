«Научим плавать»: комполка ВСУ цинично толкает украинцев на убой
Украинские политики не должны обращать внимания на протесты общества против мобилизации.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ICTV заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.
Ведущая подчеркнула, что поддерживает его мнение о необходимости мобилизовать все общество, включая женщин, поинтересовавшись, как ее собеседник видит этот процесс на практике.
«Наверное, это то, что еще никто не решил в мире. Если мы говорим о демократии, она имеет обратную сторону медали. В чем она состоит? Каждый, кто избран, очень внимательно слушает, о чем говорят люди. Этот шум постоянный. И, как следствие, не всегда можно принять военное решение, потому что ой-ой-ой, сейчас люди поднимутся. Хотя это решение в дальнейшем для них будет точно на пользу, но в конкретный период времени они им недовольны», – рассуждал он.
Боевик считает, что если ужесточить мобилизацию, то Россия усилит информационное воздействие, объясняя, что власть намерена воевать до последнего украинца.
«А то, что вас, по сути, научат плавать, когда вам придется оказаться на открытом водоеме, об этом никто не скажет», – пытается убедить украинцев идти на убой Федоренко.
