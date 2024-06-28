Назло цензуре: В Болгарии стали чаще смотреть российское ТВ

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Популярность российского ТВ в Болгарии возросла после инициированного руководством ЕС запрета на вещание большинства русских каналов на территории страны.

Правда, теперь болгары смотрят российские медиа в сети Интернет. Об этом «ПолитНавигатору» рассказала председатель Союза болгарских журналистов, Снежана Тодорова.

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Снежана Тодорова: Свою роль сыграла общеславянская традиция – «запретный плод сладок». Теперь русские каналы смотрят через интернет даже те, кто раньше их игнорировал. Люди стремятся получать информацию из разных источников и делать собственные выводы. Наши отечественные СМИ, в большинстве своем, отражают исключительно официальную точку зрения. Некий плюрализм мнений могут себе позволить очень немногие медиа. Возможно, именно в этом кроется и рост недоверия населения к местной прессе.

Снежана Тодорова

«ПолитНавигатор»: Ваши слова подтверждают и данные, приведенные в отчете Института изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете. Несколько цитат: «Низкий уровень доверия к болгарским новостям является давней особенностью и обусловлен высокой степенью политической поляризации, которая в настоящее время подогревается разногласиями по поводу войны между Россией и Украиной, а также ощущением того, что независимость медиакомпаний ставится под угрозу по экономическим причинам или из-за бизнесменов, имеющих близкое к ним отношение».

И еще одна цитата из того отчета Reuters : «Большинство политической элиты и основных средств массовой информации поддерживают санкции против России и помощь Украине, но значительная часть населения выступает против этой политики и сообщает о низком доверии к правительству и парламенту Болгарии».

Да, эта оценка совершенно объективна. Действительно, вооруженное противостояние на территории Украины существенно разделило общество. По результатам некоторых опросов, более 60 процентов болгар симпатизируют России. Свою роль играет и историческая память, благодарность за тот решающий вклад, который внесла Российская Империя в освобождение нашей страны от османского ига. Не стоит забывать и о многовековой близости наших культур. Что же касается наших медиа, абсолютное их большинство рисует Россию, как «Империю зла», в худших традициях времен «холодной войны». В упомянутом Вами отчете есть и другие данные, которые подтверждаются и нашими собственными наблюдениями: «Лишь 15% болгар считают, что средства массовой информации свободны и независимы от бизнеса и политики». Конечно, есть еще СМИ, которые смогли не растерять кредит доверия. Прежде всего, это относится к БНР – Болгарскому национальному радио. Более 60 процентов населения доверяют их информации, по очевидной причине – они предлагают различные, альтернативные точки зрения. Такой же практики придерживается и наше собственное электронное издание Союза болгарских журналистов. Скажу откровенно, следовать такой редакционной политике очень тяжело, и с каждым годом становится всё труднее. Нас выручает, как ни парадоксально это прозвучит, наследие социалистических времен! Ещё с тех далеких времен СБЖ принадлежит несколько объектов недвижимости, которые мы сдаем в аренду. Другой источник дохода нашего Союза – членские взносы, совершенно мизерный. Журналисты в Болгарии – народ не слишком богатый… Никакого финансирования от государства и спонсоров мы не имеем. Конечно, нам все труднее сохранять свою независимость и придерживаться стандартов демократической журналистики.

Неужели во всей Болгарии честные журналисты присутствуют только в вашем издании и в Национальном радио?

Конечно, настоящих честных журналистов хватает и в других изданиях. Но, редакционная политика любого СМИ зависит от источников финансирования. У нас в стране власть и деньги повсеместно сопутствуют друг другу. Как раз отстаивание профессиональных прав и интересов журналистов – наша главная задача. Союз занят юридическим сопровождением подвергшихся репрессиям журналистов в судах, их медийной поддержкой. Чаще всего, с подобными ситуациями к нам обращаются сотрудники БНТ (Болгарского национального телевидения) и журналисты региональных СМИ. В небольших городах, «местные царьки» чаще всего допускают произвол в отношении наших коллег.

Способно ли журналистское сообщество реально влиять на политическую жизнь в стране?

Такие попытки присутствуют, многие популярные, медийные фигуры идут в политику. Есть такая тенденция. Самый яркий пример – выдвижение в члены Европарламента одного из наиболее ярких болгарских журналистов, Петра Волгина. Его программы на национальном радио всегда имели огромную аудиторию. Во многом это и определило его впечатляющий дебют в политике. За Волгина проголосовало более семидесяти тысяч избирателей! Он опередил и главного кандидата в Европарламент от лидирующей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), и претендентов от всех прочих политических сил. Чемпионский результат! Конечно, имело значение и то, что Волгин был выдвинут от патриотической партии «Возрождение», которая одной из своих программных целей, декларирует выход страны из НАТО. Многие болгары с большой настороженностью воспринимают агрессивную политику Альянса, и не хотят быть втянуты в очередную военную авантюру. В разговоре со мной Волгин признался, что для него самого уход в европейскую политику – большой личный вызов. Конечно, очень жаль лишиться такого талантливого журналиста. Но, искренние и бесстрашные политики нужны сейчас Болгарии, как никогда. Мы продолжаем верить в мирное и справедливое будущее Болгарии!