«Не остановится ни перед каким мерзким действием»: Венгрию ждут новые украинские теракты

Максим Столяров.  
27.08.2025 14:32
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 417
 
Венгрия, Дзен, Терроризм, Украина


После терактов против нефтепровода «Дружба» задача Венгрии и России – показать истинную личину террористического режима Украины.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После терактов против нефтепровода «Дружба» задача Венгрии и России – показать истинную личину террористического...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вся подлость Украины – она должна быть подсвечена, должна быть понятна Европе, это один из сильнейших козырей в нашей работе по урегулированию украинского конфликта. Убедить, что это Украина занимает позицию агрессора, Украина занимает профашистскую, пронацистскую и антинародную позицию.

Причём не только по отношению к своему народу, но она не останавливается и перед тем, чтобы нанести больший ущерб для соседней когда-то братской страны», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, Будапешт из соображений гуманности не останавливает поставки электроэнергии Украине.

«Венгрия не хочет доставлять неудобства и ставить в критическое положение украинский народ и украинских детей, а Украина тут не остановится», – сказал Беляев.

Он уверен, что Киев готов пойти на новые диверсии против Будапешта.

«Украина тоже держит под прицелом и железнодорожные поставки. И она не остановится ни перед каким своим мерзким действием по отношению к Венгрии», – уверен выступающий.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить