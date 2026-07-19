Не победить киевский режим, не уничтожив его главарей – Шишкин
С украинским терроризмом можно справиться, только начав систематическую ликвидацию его главарей, включая Зеленского и Залужного.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Следственный комитет возбуждает уголовные дела по фактам этих ударов, от которых гибнут мирные граждане, по статье «терроризм». То есть это официально признаётся терроризмом.
Но ведь давным-давно известно, что нельзя бороться с терроризмом, не уничтожая руководителей террористических организаций. Когда международные террористы имели свою базу в Чечне, вспомним, как взрывались дома в городах России, и гибло огромное количество мирных граждан.
Каким способом прекратили это всё? Одна из мер была – это ликвидация руководителей и этих международных террористических организаций. Дудаев уничтожен, Масхадов уничтожен, Басаев уничтожен. Это наш метод.
Чем принципиально отличается господин Зеленский, господин Буданов и все прочие от Масхадова или Дудаева? Тем, что они лидеры признанного государства что ли? Ну и что? Какая разница? Они занимаются терроризмом. Соответственно, и обращаться с ними можно и нужно как с террористами.
Говорят, что это ничего не даст. Ну, ликвидируете вы Зеленского, и нескольких его ближайших сподвижников. На их место Запад назначит – новых. Назначит, совершенно верно. Только это не отменяет необходимости их ликвидации», – сказал Шишкин.
«Кстати сказать, Залужный тоже патентованный террорист. На нём крови именно как террористе, не как руководители Вооружённых сил, более чем достаточно.
Достаточно вспомнить один только ракетный удар по Краматорску, который был совершён по команде господина Залужного, тогда начальника ВСУ. Это, кстати, был удар не по территории России», – добавил он.
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