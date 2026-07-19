С украинским терроризмом можно справиться, только начав систематическую ликвидацию его главарей, включая Зеленского и Залужного.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственный комитет возбуждает уголовные дела по фактам этих ударов, от которых гибнут мирные граждане, по статье «терроризм». То есть это официально признаётся терроризмом.

Но ведь давным-давно известно, что нельзя бороться с терроризмом, не уничтожая руководителей террористических организаций. Когда международные террористы имели свою базу в Чечне, вспомним, как взрывались дома в городах России, и гибло огромное количество мирных граждан.

Каким способом прекратили это всё? Одна из мер была – это ликвидация руководителей и этих международных террористических организаций. Дудаев уничтожен, Масхадов уничтожен, Басаев уничтожен. Это наш метод.

Чем принципиально отличается господин Зеленский, господин Буданов и все прочие от Масхадова или Дудаева? Тем, что они лидеры признанного государства что ли? Ну и что? Какая разница? Они занимаются терроризмом. Соответственно, и обращаться с ними можно и нужно как с террористами.

Говорят, что это ничего не даст. Ну, ликвидируете вы Зеленского, и нескольких его ближайших сподвижников. На их место Запад назначит – новых. Назначит, совершенно верно. Только это не отменяет необходимости их ликвидации», – сказал Шишкин.