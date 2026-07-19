Эмоциональное заявление сербского министра: Запад в истерике, Белград оправдывается, косовские сепаратисты угрожают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр государственного управления и местного самоуправления Сербии Снежана Паунович в интервью телеканалу «Курир» не сдержала эмоций, обсуждая гонения на сербов в Косово.

На вопрос журналиста, что бы она сделала на месте Слободана Милошевича, та ответила, что ««провела этническую чистку в Косово в 1998 году», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эмоциональное заявление сербского министра вызвало куда большую реакцию международного сообщества, чем реальные репрессии против сербского населения, проводимые албанскими сепаратистами, которые оно либо не замечало, либо ограничивалось дежурными призывами.

Так, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос с трибуны Европарламента заявила о том, что не может представить, что после такого публичного заявления Снежана Паунович продолжит занимать министерский пост, хотя речь идёт о суверенном государстве, во внутреннюю политику которого она по факту не должна влезать.

«Мы осуждаем высказывания сербского министра Снежаны Паунович, в том числе, упоминания об этнических чистках в Косово. Они совершенно отвратительны и недопустимы в современном обществе», – говорится в специальном заявлении МИД Британии.

При этом главный переговорщик косовских сепаратистов в диалоге с Сербией Аргон Байрами не упустил возможности воспользоваться моментом, отметив, что «сербский министр на самом деле сказала то, что думает сербский президент – ей просто не следовало говорить это публично».

При этом так называемый «министр внутренних дел Косово» Джелял Свечля пожизненно запретил Паунович въезд в Косово и транзит через край.

Со своей стороны, президент Сербии Александр Вучич попытался оправдаться, заявив, что слова министра не отражают волю или политику президента или сербского правительства, но напомнил, что в Косово было этнически зачищено более 250 тысяч сербов, а не албанцев. При этом председатель Народной скупщины Анна Брнабич объяснила слова Паунович тем, что та сама является жертвой этнической чистки и не имеет возможности вернуться в родное для неё Косово.