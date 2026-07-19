За скандалом с Фёдоровым проглядели другую вопиющую отставку – Бортник
За начавшимся на Украине бурлением вокруг увольнения министра обороны Михаила Федорова упускается из виду куда более важная отставка.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Важная отставка, на которую стоит обратить внимание, – это отставка вице-премьер-министра Тараса Качки. Напомню, что именно Качка подписал план-соглашение Кос-Качка (с еврокомиссаром Мартой Кос – Ред.), предусматривавшее переподчинение силовых структур системе международных экспертов, предусматривавшее трансформацию Государственного бюро расследования, генеральной прокуратуры, СБУ, трансформацию фактически внутренней администрации этих структур и трансформацию процедуры назначения руководства в том направлении, в котором сейчас назначается руководство антикоррупционных структур», – сказал укро-эксперт.
По его словам, финальное слово по назначению руководства этих структур должно было перейти к экспертам, «которых назначает в основном Европа и другие кредиторы».
«Этот план был подписан, этот план был саботирован и не реализован. И на этот план очень косо, страшно негативно посмотрели внутри офиса президента и силовых структур. Хотя, конечно, публично об этом никто Качке не сказал. Необходимо было договариваться с Европой, необходимо было получить 90 млрд евро кредита», – заявил Бортник.
English version :: Читать на английском За скандалом с Фёдоровым проглядели другую вопиющую отставку – Бортник
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: