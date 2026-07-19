За скандалом с Фёдоровым проглядели другую вопиющую отставку – Бортник

Игорь Шкапа.  
19.07.2026 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3046
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


За начавшимся на Украине бурлением вокруг увольнения министра обороны Михаила Федорова упускается из виду куда более важная отставка.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За начавшимся на Украине бурлением вокруг увольнения министра обороны Михаила Федорова упускается из виду...

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«Важная отставка, на которую стоит обратить внимание, – это отставка вице-премьер-министра Тараса Качки. Напомню, что именно Качка подписал план-соглашение Кос-Качка (с еврокомиссаром Мартой Кос – Ред.), предусматривавшее переподчинение силовых структур системе международных экспертов, предусматривавшее трансформацию Государственного бюро расследования, генеральной прокуратуры, СБУ, трансформацию фактически внутренней администрации этих структур и трансформацию процедуры назначения руководства в том направлении, в котором сейчас назначается руководство антикоррупционных структур», – сказал укро-эксперт.

По его словам, финальное слово по назначению руководства этих структур должно было перейти к экспертам, «которых назначает в основном Европа и другие кредиторы».

«Этот план был подписан, этот план был саботирован и не реализован. И на этот план очень косо, страшно негативно посмотрели внутри офиса президента и силовых структур. Хотя, конечно, публично об этом никто Качке не сказал. Необходимо было договариваться с Европой, необходимо было получить 90 млрд евро кредита», – заявил Бортник.

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