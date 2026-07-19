«Пора уже открыто объявить украинцев рабами» – бывший активист-майданщик
Украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому и его шайке пора открыто признать, что они считают свой народ бесправными рабами.
Об этом на канале «ProUA» заявил один из главных рупоров Евромайдана, экс-офицер ВСУ, телеведущий Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас никакого общественного договора с государством не существует. Есть только принуждение, которое правящая верхушка объявила законом, – и заставляет людей это выполнять.
Это и стало основанием огромного социального конфликта, который связан с мобилизацией, и возникает риск социального взрыва. Это порождает атмосферу колоссальной социальной несправедливости, бесправия», – сказал Гнап.
«И в конечном итоге это выливается не просто в тотальную мобилизацию, а в то, что некоторые командиры бригад позволяют себе расправляться с гражданскими, приказывая своим бойцам совершать убийства.
Нужно ответить на одни вопрос: являются люди рабами, или нет? Если вы считаете, что человек не может сам собой распоряжаться, является рабом, что какая-то группа депутатов или работников ТЦК может приказать этому человеку идти выполнять приказы – вы подтверждаете, что люди являются рабами», – добавил он.
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