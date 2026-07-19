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Украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому и его шайке пора открыто признать, что они считают свой народ бесправными рабами.

Об этом на канале «ProUA» заявил один из главных рупоров Евромайдана, экс-офицер ВСУ, телеведущий Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас никакого общественного договора с государством не существует. Есть только принуждение, которое правящая верхушка объявила законом, – и заставляет людей это выполнять. Это и стало основанием огромного социального конфликта, который связан с мобилизацией, и возникает риск социального взрыва. Это порождает атмосферу колоссальной социальной несправедливости, бесправия», – сказал Гнап.