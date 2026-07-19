Польское общество выносит приговор позитивным отношениям с Украиной – Бортник

В польском обществе, как свидетельствует последняя социология, продолжают усугубляться крайне негативные для Украины тенденции.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он обратил внимание на одно из последних социсследований в Польше.

«В этом опросе о недоверии Зеленскому заявили 76% поляков. На данный момент это очень сложный барьер и приговор позитивным украинско-польским отношениям», – сказал Бортник.

На втором месте по уровню недоверия оказался Дональд Трамп, которому не доверяют более 60% поляков. Лишь на считанные проценты выше уровень поддержки канцлера Германии и главы Еврокомиссии.

«Единственным политиком с положительным балансом оценок в Польше стал президент Кароль Навроцкий. Ему доверяет 52% опрошенных. Хорошая заявка на победу на парламентские выборах следующего года, но противоположное мнение у 45% опрошенных, тоже очень много.

В то время как у премьера Дональда Туска, который более проукраински настроен, проевропейски, баланс намного хуже. 43% ему доверяет, 50% не доверяет», – тревожится Бортник.