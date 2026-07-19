Польское общество выносит приговор позитивным отношениям с Украиной – Бортник
В польском обществе, как свидетельствует последняя социология, продолжают усугубляться крайне негативные для Украины тенденции.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он обратил внимание на одно из последних социсследований в Польше.
«В этом опросе о недоверии Зеленскому заявили 76% поляков. На данный момент это очень сложный барьер и приговор позитивным украинско-польским отношениям», – сказал Бортник.
На втором месте по уровню недоверия оказался Дональд Трамп, которому не доверяют более 60% поляков. Лишь на считанные проценты выше уровень поддержки канцлера Германии и главы Еврокомиссии.
«Единственным политиком с положительным балансом оценок в Польше стал президент Кароль Навроцкий. Ему доверяет 52% опрошенных. Хорошая заявка на победу на парламентские выборах следующего года, но противоположное мнение у 45% опрошенных, тоже очень много.
В то время как у премьера Дональда Туска, который более проукраински настроен, проевропейски, баланс намного хуже. 43% ему доверяет, 50% не доверяет», – тревожится Бортник.
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