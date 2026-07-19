Укро-генерал призвал ускорить и ужесточить отлов ухилянтов, «не дожидаясь мобилизации в РФ»

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Россия вполне в состоянии мобилизовать ещё полмиллиона человек, чем Украина, у которой мобилизационный процесс идёт непрерывно с начала СВО, похвастаться не может.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал предупреждения украинской пропаганды о том, что Россия якобы готовится к осенней мобилизации, и о «полумиллионе оккупантов, которые могут появиться на фронте».

«Они сделали выводы из ошибок частичной мобилизации 22 года и имеют взгляды и подходы, что, безусловно, не быстро – но такое задание на полмиллиона они могут выполнить. И здесь большой вопрос к нам, на пятый год войны, у нас в полном объёме не заработала мобилизация, попытки, которые были не завершены, не доведены до рабочего состояния. И проблема в том, что из ничего сделать что-то – очень непросто. Нам уже нужно продумывать вопросы, но и реализовывать подходы», – сказал Романенко.

«Надо понимать, что по действующему законодательству – те, кто уклоняются, являются нарушителями закона, то есть, преступниками, их по закону надо задерживать и разбираться. Так или иначе, нужно обязательно реагировать и принимать сложные решения, иначе не получится. Ситуация тяжёлая и по мировому опыту. Одно дело первые полгода по войнам, когда ещё там начиналось, с патриотическим подъёмом и т.д., и [другое дело] когда пятый год, безусловно, тяжёлая нагрузка на граждан любого государства, а тем более с нашими ресурсами. Однако заниматься этим надо глубоко», – добавил укро-генерал.

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