Отправленный в отставку министр обороны Михаил Федоров, в поддержу котрого проходят [организованные соросятней] акции протеста, приписывает себе чужие заслуги.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявила депутат ВР Анна Скороход, в прошлом соратница диктатора Зеленского, но впоследствии изгнанная из фракции правящей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не понимаю ценности Федорова в должности. И те заслуги, которые он повесил на себя, к нему ни одного отношения не имеют. Я вчера пошла на Майдан посмотреть и поговорить с людьми. Мне просто было очень интересно… Вы знаете, что хуже всего? Во-первых, люди не все даже знали, как его зовут. Во-вторых, я задавала вопрос, скажите, чем вам больше всего запомнился Федоров? Конкретики четкой я не услышала. А за ту конкретику, которую я услышала, мне стыдно, потому что когда мне говорят, «он начал мобилизацию, или он начал закупать дроны с камерами, или он начал использовать больше дронов», мне это смешно слышать, потому что люди не то что не в курсе, они вообще не понимают, что происходит, происходило в армии», – сказала Скороход.

По ее словам, на акциях в поддержку Федорова ей доказывали, что он «придумалл баллистику и запустил дальнобойные дроны».

«Мне хочется сказать: «Люди, вы реально в своем уме? Какое отношение вообще это имеет к Федорову?» То, что так совпало, что те разработки и операции, которые проводились с 23- 24 года, показали наибольший результат при при Федорове, это не его заслуга. Это была кропотливая работа спецслужб, это была кропотливая работа военных, это была кропотливая работа [террориста, командующего СБС ВСУ] «Мадьяра», – рассуждала укро-депутат.

Она добавила, что адепты Федорова сказали ей, что «Мадьяр» лишь следовал указаниями Федорова.