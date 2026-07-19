«Киев пылал от запада до востока» – на Украине подсчитывают ущерб от ночного удара РФ и хватаются за голову

Максим Столяров.  
19.07.2026 16:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешней ночью Россия нанесла очередной комбинированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области, а также по порту «Южный» под Одессой.

Противник традиционно жалуется на нехватку антибаллистических средств, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешней ночью Россия нанесла очередной комбинированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в...

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«Русские знают наши слабые места, нам не хватает батарей, не хватает антибаллистических ракет «Pac-3». По предварительным данным, было за ночь 42 баллистических ракеты. Они запускались эшелонами по несколько ракет с трёх направлений

В то время, когда мы еще не окрепли настолько, чтобы реагировать на такое количество баллистических ракет, к сожалению, в большинстве используют именно их», – посетовал в эфире «Радио НВ» генерал Игорь Романенко, экс-замначальника Генштаба ВСУ.

В Минобороны сообщают о поражении киевского агрегатно-детального предприятия радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), предприятия ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артём»), поражены производства комплектующих для ракет «Нептун», беспилотников, используемых для «дипстрайков», роботизированных комплексов и средств РЭБ.

Эксперты уточняют о прилётах по складам «Новой почты», заводу радиоэлектроники «Меридиан», заводу гидропневматики и промышленной арматуры, логистическому складу DB Schenker (три часа детонации) и прочим объектам.

Наблюдатели отмечают, что ночной удар оказался одним из наиболее тяжёлых для киевского ВПК за последнее время: «киевская промышленность горела от запада до востока».

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