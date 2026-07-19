«Только США спасут нас от международного трибунала» – галичанин-русофоб уже предчувствует неизбежное
Уже через несколько лет Украине грозит масса уголовных дел за совершение военных преступлений.
Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Дроздов напомнил, что на Украине ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда.
«И он ратифицирован, об этом вообще тоже никто не знает, с отсрочкой на 7 лет основной статьи военных преступлений. Это та статья, ради которой и создан вообще Международный уголовный суд и так далее, потому что там геноцид и так далее. И военные преступления – это очень любимое дело западных либеральных демократий, всех наказывать», – сказал Дроздов.
По его словам, уже в 2031 году, для Украины появляется риск угодить на скамью подсудимых за военные преступления.
«А Россия умеет делать фейки. Кто, как не мы, это знаем. И наштампуют нам сотни дел о страшных военных преступлениях – и будут по всему миру носиться с фотографиями как-то там убитых несчастных жертв.
И еще и некоторые дела будут подкреплены показаниями ряженых тетушок и так далее с актерскими театральными способностями. И ты против этого не попрешь, потому что это пойдет большая кампания, которая будет уравнивать Украину как соучастницу страшных преступлений. И этого нужно остерегаться.
И поэтому я выставляю магарыч – бутылку бурбона, текилы бочку Америке, чтобы ей удалось этот Римский статут снести», – заявил Дроздов.
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