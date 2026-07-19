Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже через несколько лет Украине грозит масса уголовных дел за совершение военных преступлений.

Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Дроздов напомнил, что на Украине ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда.

«И он ратифицирован, об этом вообще тоже никто не знает, с отсрочкой на 7 лет основной статьи военных преступлений. Это та статья, ради которой и создан вообще Международный уголовный суд и так далее, потому что там геноцид и так далее. И военные преступления – это очень любимое дело западных либеральных демократий, всех наказывать», – сказал Дроздов.

По его словам, уже в 2031 году, для Украины появляется риск угодить на скамью подсудимых за военные преступления.