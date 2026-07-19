«Только США спасут нас от международного трибунала» – галичанин-русофоб уже предчувствует неизбежное

Игорь Шкапа.  
19.07.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1744
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Уже через несколько лет Украине грозит масса уголовных дел за совершение военных преступлений.

Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже через несколько лет Украине грозит масса уголовных дел за совершение военных преступлений. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Дроздов напомнил, что на Украине ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда.

«И он ратифицирован, об этом вообще тоже никто не знает, с отсрочкой на 7 лет основной статьи военных преступлений. Это та статья, ради которой и создан вообще Международный уголовный суд и так далее, потому что там геноцид и так далее. И военные преступления – это очень любимое дело западных либеральных демократий, всех наказывать», – сказал Дроздов.

По его словам, уже в 2031 году, для Украины появляется риск угодить на скамью подсудимых за военные преступления.

«А Россия умеет делать фейки. Кто, как не мы, это знаем. И наштампуют нам сотни дел о страшных военных преступлениях – и будут по всему миру носиться с фотографиями как-то там убитых несчастных жертв.

И еще и некоторые дела будут подкреплены показаниями ряженых тетушок и так далее с актерскими театральными способностями. И ты против этого не попрешь, потому что это пойдет большая кампания, которая будет уравнивать Украину как соучастницу страшных преступлений. И этого нужно остерегаться.

И поэтому я выставляю магарыч – бутылку бурбона, текилы бочку Америке, чтобы ей удалось этот Римский статут снести», – заявил Дроздов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Только США спасут нас от международного трибунала» – галичанин-русофоб уже предчувствует неизбежное

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить