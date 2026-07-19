«Отловить и утилизировать»: на Украине требуют «всех нелояльных граждан отправить в штрафбат»

Вадим Москаленко.  
19.07.2026 19:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3244
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Все нелояльные бандеровскому режиму граждане Украины должны быть отловлены, отправлены в штрафные подразделения – и утилизированы на передовой.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все нелояльные бандеровскому режиму граждане Украины должны быть отловлены, отправлены в штрафные подразделения –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Порок «Скели» (скандальный полк ВСУ – Ред.) в том, что там не происходит перевоспитания. Набирают эпилептиков, шизофреников, наркоманов, цепляют их за квадроцикл и волочат по полю.

Шуфрича, Бойко, всех ждунов, у нас миллион нелояльных граждан. Им место в штрафбате. Не надо стесняться открыто говорить, что это уже не просто принуждение, а насилие», – сказал Якименко.

«Россияне умеют использовать это насилие. Они берут нелояльных граждан из х*хлов, и заставляют их воевать против украинцев. А мы можем взять нелояльных Украине граждан из россиян – и заставить их воевать против России.

Дезертиров не будет. Если я будут командовать этим подразделением, у меня не будет таких проблем. Они будут как шелковые воевать против своих москворотых», – бредил нацист.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Отловить и утилизировать»: на Украине требуют «всех нелояльных граждан отправить в штрафбат»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить