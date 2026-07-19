«Отловить и утилизировать»: на Украине требуют «всех нелояльных граждан отправить в штрафбат»
Все нелояльные бандеровскому режиму граждане Украины должны быть отловлены, отправлены в штрафные подразделения – и утилизированы на передовой.
Об этом на канале «ProUA» заявил украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Порок «Скели» (скандальный полк ВСУ – Ред.) в том, что там не происходит перевоспитания. Набирают эпилептиков, шизофреников, наркоманов, цепляют их за квадроцикл и волочат по полю.
Шуфрича, Бойко, всех ждунов, у нас миллион нелояльных граждан. Им место в штрафбате. Не надо стесняться открыто говорить, что это уже не просто принуждение, а насилие», – сказал Якименко.
«Россияне умеют использовать это насилие. Они берут нелояльных граждан из х*хлов, и заставляют их воевать против украинцев. А мы можем взять нелояльных Украине граждан из россиян – и заставить их воевать против России.
Дезертиров не будет. Если я будут командовать этим подразделением, у меня не будет таких проблем. Они будут как шелковые воевать против своих москворотых», – бредил нацист.
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