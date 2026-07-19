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Все нелояльные бандеровскому режиму граждане Украины должны быть отловлены, отправлены в штрафные подразделения – и утилизированы на передовой.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порок «Скели» (скандальный полк ВСУ – Ред.) в том, что там не происходит перевоспитания. Набирают эпилептиков, шизофреников, наркоманов, цепляют их за квадроцикл и волочат по полю. Шуфрича, Бойко, всех ждунов, у нас миллион нелояльных граждан. Им место в штрафбате. Не надо стесняться открыто говорить, что это уже не просто принуждение, а насилие», – сказал Якименко.