Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сбежавший из России в Европу некий двадцатишестилетний релокант стал героем балканских новостей.

Этот человек напал на двух черногорских полицейских на пограничном переходе «Дебели Бриег», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По постюгославской традиции имя нападавшего не раскрывается – указываются лишь его инициалы А.Д.Б., а также возраст – 26 лет. Однако о похождениях этого человека сообщили ведущие медиа балканских стран.

На сегодняшний день известно, что он набросился на полицейского и ударил его кулаком по голове, а потом в грудь. После чего попытался покинуть погранпереход, но правоохранители решили задержать его. Тогда релокант попытался бить обоих, нанося удары кулаками и ногами туда, куда только мог попасть. После чего был скручен и обездвижен.

В черногорской полиции признали, что в результате инцидента оба полицейских получили незначительные травмы.

«Подозреваемый А.Д.Б. был доставлен в Государственную прокуратуру Герцег-Нови с заявлением о возбуждении уголовного дела. После допроса компетентный прокурор вынес решение о его содержании под стражей в полиции на срок до 72 часов до явки в следственный суд Основного суда Герцег-Нови», – говорится в официальном сообщении ведомства.

О мотивах бузотёра по сей день не сообщается. Но как показывает практика, в Сербии и Черногории осели многие сбежавшие с началом СВО предатели и русофобы, многие из которых имеют чётко выраженные признаки социопатии и разнообразных психических отклонений по причине разнузданного образа жизни и длительного воздействия на слабый интеллект спикеров внесистемной российской оппозиции, подготовленной масонскими кругами Запада.