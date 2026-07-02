«Не видать нам лицензии на американскую анти-баллистику» – украинский авиаэксперт запаниковал после утренних прилётов

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За бравадой заявлений о предоставлении Украине американской лицензии на производство антибаллистических ракет «Pac-3» для «Пэтриотов», скорее всего, ничего не стоит.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиаэксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о производстве ракет «Pac-3», то США определяют и назначение, и использование их. И даже та ограниченная лицензия, которая есть у Японии, позволяет ей производить только несколько десятков ракет в год исключительно для собственных потребностей или для продажи США, она не имеет права никому их больше передавать. Если говорить о возможности передачи лицензии другим странам, пока даже не говорим об Украине, это может быть достаточно сложный процесс, соразмерный с процессом в своё время в ЕС по предоставлению лицензии на сбор и производство F-16 версии block 20/22 , которые от европейских стран Украина и получила», – сказал Долинце. «С высокой вероятностью, мы увидим аналогичную с Японией ситуацию. Если лицензия будет предоставлена каким-то из европейских стран, то она будет существенно ограничена, и ни одна ракета без согласия США не будет передана любой другой, может даже европейской стране. Второе, стоимость и время на разработку такого комплекса по разворачиванию лицензионного производства может составить от 6 до 24 месяцев. И с большой вероятностью это будет одна из европейских стран с мощностями, такая, как Германия», – добавил укро-эксперт.

Подобное производство на Украине он считает «очень и очень маловероятным».