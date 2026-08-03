Евросоюз катится к своему закату – Песке

Максим Столяров.  
03.08.2026 18:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Страны Евросоюза уже не в силах справиться с многочисленными внутренними проблемами, такими как нашествие мигрантов из Африки или экономический кризис после разрыва с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политик, основатель ИД «Русская Швейцария» журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Евросоюза уже не в силах справиться с многочисленными внутренними проблемами, такими как нашествие...

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Он прокомментировал нашествие более 50 тысяч мигрантов на юг Испании.

«Я думаю, странам Европы придётся восстанавливать пограничные войска. Потому что у нас во многих странах они давно ликвидированы.

И Шенген, и Евросоюз, и соглашение по распределению беженцев между европейскими странами – это всё уже плохо работает.

С одной стороны, французы и итальянцы говорят, что россиянам нужно давать визы, потому что они у нас как туристы, поднимают экономику. А испанцы привозят к нам тех людей, которые им не нужны», – сказал Песке.

«То есть, всё трещит по швам. И Шенгенское соглашение, и Евросоюз уже прошли зенит своего бытия. Мы катимся под склон. С какой скоростью, как быстро это случится – это может длиться десятилетиями, как развал Римской империи.

Но если прилетит какой-то чёрный лебедь, или наши помощники в США или в Африке решат, что нужно изменить правила – на этом будет всё», – добавил он.

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